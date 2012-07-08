В Афганистане за супружескую измену публично казнили женщину

В Афганистане обнародована видеозапись публичной казни женщины членами движения Талибан. Казнь произошла в деревне примерно в ста километрах от Кабула.

Женщину, обвиненную в прелюбодеянии, расстреляли. На видео видно, как женщина в чадре сидит на земле, а затем мужчина открывает по ней огонь из автомата. Затем видно ее бездыханное тело, сообщает BBC.

На казни присутствовали более ста человек. Некоторые из них выражали радость по поводу казни. Представители властей провинции Парван говорят, что видеозапись была сделана неделю тому назад.

Ранее «Главред» сообщал, что с афганцами не церемонятся и призванные наводить порядок в стране американцы. Так, в Сети появилось видео, как пилот ВВС США, сидящий за штурвалом вертолета, ракетами расстрелял афганского фермера. В момент, когда крестьянина разорвало на куски, летчик исполнил часть известной песни Мадонны: «Bye Bye Ms. American Pie».

видео: youtube.com

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