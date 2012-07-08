Количество жертв наводнения на Кубани превысило 170 человек

{1-} Число жертв наводнения в Краснодарском крае Российской Федерации превысило 170 человек. Об этом со ссылкой на представителя оперативного штаба при МВД сообщает «Интерфакс».

«По данным на 20.00 мск (19.00 по Киеву), погиб 171 человек, в том числе 159 в Крымском районе, двое - в Новороссийске и 10 - в Геленджике», - отметил собеседник агентства.

Ранее «Главред» сообщал, что наводнение в Краснодарском крае было вызвано проливными дождями. Потоки воды переполнили водоотводные сооружения и создали экстренную ситуацию в Геленджике, Новороссийске и Крымском районе Кубани. В подтопленных регионах был введен режим чрезвычайной ситуации. Сообщалось о гибели более 150 человек.

Также напомним, что по ряду районов пострадавшей от наводнения Кубани передают неблагоприятный прогноз погоды - сильный дождь и град, в некоторых местах существует риск схода оползней, селевых потоков и просадки грунта.

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