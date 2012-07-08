В Киеве автобус оппозиции забросали камнями

{1-} В Киеве неизвестные забросали камнями автобус «Останньої барикади», который направлялся со звуковой аппаратурой на акцию оппозиции под Украинский дом.

Об этом сообщил народный депутат Олесь Доний сообщил «Украинской правде».

«Когда мы ехали на акцию с Соломенки, неизвестные забросали наш автобус камнями, разбили стекло… на улице Курской», - сказал он.

Повреждена и сама машина, которая является собственностью Дония. Нардеп также добавил, что на место происшествия вызвали милицию.

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Он попросил участников акции быть внимательными, поскольку, по его мнению, возможны провокации.

Ранее «Главред» сообщал, что утром 8 июля под стенами Украинского дома находилось около 100 оппозиционеров. Там же находились 5 голодающих против принятия скандального закона Кивалова-Колесниченко.

фото: Наталия Тарасовская, ЛігаБізнесІнформ

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