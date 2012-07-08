Очевидцы о наводнении на Кубани: 7 метров воды и кучи трупов на улицах

Блогер Юлия Андропова, жительница города Крымска Краснодарского края, в котором при наводнении погибло более 170 человек, сообщает, что уровень воды в затопленном городе составил более 7 метров, а на улицах лежали горы трупов.

Об этом девушка написала на своей страничке «ВКонтакте», которая позже был удалена.

«Что случилось сегодня ( 7 июля- Ред.) ночью это что-то невообразимое. Крымск смыт с лица земли. Самое страшное, что это произошло ночью, люди во сне затонули целыми семьями, не просыпаясь», - пишет блогер.

«В три часа утра я выходила на улицу воды ещё не было, но в 3.30 все было уже затоплено. Где это видано и мыслимо, что вода поднялась до 2-х этажей квартирных домов!!! Это странно видеть, как первые этажи квартир (которые на достаточно высоком фундаменте) полостью ушли под воду. На стене винзавода отметка воды достигала более 7 метров!!!» - ужасается Юля/

«Все торговые центры, рынок, магазины - ничего нет. Машины торчат в окнах домов, бревна торчат из окон 2-х этажей квартир!!! На улице Советской дома полностью смыты, как будто бы их там никогда и не было! На Луначарского дома развалены, по Новороссийской были видны только крыши домов и люди, которые сидели на крыше и просили о помощи. На моей улице МЧС разъезжали на моторной лодке без проблем, вода позволяла», - описывает она ужасы наводнения.

«А сколько жертв, трупов на грузовиках просто кучей, непонятной кучей, откуда торчат руки и ноги в разные стороны везут в морг, а мест в морге нет! По улицам до сих пор плавают трупы...», - сообщает блогер.

«Сейчас все это умалчивают, но мой отец как раз в эту ночь дежурил и рассказывает, что ночью срочно собиралась комиссия, где решали открывать шлюзы Неберджаевского водохранилища или нет. Вопрос стоял в том, что если не откроют, то оно прорвет и вода затопит Новороссийск, а если открыть, то Крымск смоет. И как вы думаете?! Конечно они открыли шлюзы!!! Но в итоге ни Новоросс не спасли и Крымск утопили! Молодцы», - иронизирует девушка.

«Но хоть бы в таком случае людей бы предупредили, что водохранилище на них спустят, так нет же! Почему полицию не отправили предупредить?? Почему не включили сирены чтобы люди по просыпались?! У нас сейчас не работают магазины, еды нет, электричества нет, Крымск оцеплен, хотя какой там Крымск, теперь Развалины. Очень много стариков утонуло, у моего друга родителя пропали без вести, в доме их не было, когда МЧС зашли и в морге их нет, значит унесло или где-то в развалинах. Это страшно. Не знаю каким чудом я осталась жива. Блин, я до сих пор не могу поверить, что этого милого городка больше нет», - грустно резюмирует Юля.

фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

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