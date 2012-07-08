Федерер вновь стал первой ракеткой мира

{1-} Швейцарский теннисист Роджер Федерер выиграл первый для себя турнир «Большого шлема» с января 2010 года, победив на Уимблдоне-2012, и вернул себе первое место в рейтинге ATP.

В решающем матче на кортах Лондона экс-первая ракетка мира Федерер обыграл британца Энди Маррея, для которого это был первый выход в финал на самом престижном теннисном турнире, со счетом 4:6, 7:5, 6:3, 6:4, сообщает «Интерфакс-Украина».

Как известно, Федерер является 16-кратным победителем турниров «Большого шлема». В частности, Уимблдон он выигрывал до этого 6 раз (2003-2007, 2009).

А шотландец .Маррей так и не смог стать первым британцем, которому удалось победить на Уимблдоне с 1936 года. Причем он проиграл Федереру уже третий финал «Грэнд Слэм» – в 2008 году Федерер обыграл его на US Open, а в 2010 на Australian Open.

До этой победы Федерер являлся третьей ракеткой мира, потеряв первую строчку летом 2008 года, а Маррей был четвертой ракеткой мира.

Ранее «Главред» сообщал, что вчера, 7 июля, американка Серена Уильямс в пятый раз за свою карьеру выиграла Уимблдонский турнир, победив в финале Агнешку Радванску из Польши - 6:1, 5:7, 6:2. Для Уильямс это 14-й титул на турнирах «Большого шлема».

фото: tennispoint.ru

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