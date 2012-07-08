Формула-1: Марк Уэббер выиграл Гран-При Великобритании

{1-} Сегодня, 8 июля, на трассе в Сильверстоуне на девятом этапе чемпионата Формулы-1 сезона 2012 - Гран-при Великобритании состоялась гонка.

Победу одержал пилот «Ред Булл» австралиец Марк Уэббер, опередив обладателя поул-позишн Фернандо Алонсо («Феррари»). Первую тройку замкнул напарник Уэббера - действующий чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель, пишет СпортОнлайн.ua.

Нико Хюлькенберг (Force India) и Шарль Пик (Marussia), финишировавшиеся в квалификации на 9-м и 24-м местах соответственно, были оштрафованы на 5 стартовых позиций за смену коробки передач.

Камуи Кобаяши (Sauber) и Жан-Эрик Вернь (Toro Rosso) были оштрафованы на 5 и 10 стартовых позиций соответственно из-за инцидента на Гран-при Европы.

Шарль Пик (Marussia) не уложился в лимит 107% от лучшего времени Q1 в квалификации, но был допущен стюардами к гонке.

Борьба Серхио Переса и Пастора Мальдондао за позицию завершилась контактом, в итоге Серхио сошел с дистанции на 14-м круге.

Британец Пол ди Реста сошел – из-за повреждения подвески в результате контакта на третьем круге.

Виталий Петров (Caterham) не вышел на старт из-за поломки мотора.

В личном зачете продолжает лидировать Алонсо (129 очков), но Уэббер сократил отставание до 13 очков. Феттель обошел Хэмилтона и занял третью позицию. Райкконен опередил Росберга и вышел на 5-ю позицию.

В Кубке конструкторов «Макларен» (142), потеряв две позиции, опустился на четвертое место. На второе место вышла «Феррари» (152), «Лотус» (144) сохранил третью позицию. Лидером остается «Ред Булл» (216).

Формула-1. Гран-при Великоборитании. Гонка. 8 июля

1. Марк Уэббер (Red Bull) - 1:25:11.288

2. Фернандо Алонсо (Ferrari) - + 3.060

3. Себастьян Феттель (Red Bull) - + 4.836

4. Фелипе Масса (Ferrari) - + 9.519

5. Кими Райкконен (Lotus) - + 10.314

6. Ромен Грожан (Lotus) - + 17.101

7. Михаэль Шумахер (Mercedes) + 29.153

8. Льюис Хэмилтон (McLaren) - + 36.400

9. Бруно Сенна (Williams) - + 43.300

10. Дженсон Баттон (McLaren) - + 44.400

11. Камуи Кобаяши (Sauber) - + 45.300

12. Нико Хюлкенберг (Force India) - + 47.800

13. Жан-Эрик Вернь (Toro Rosso) - + 51.200

14. Даниэль Риккиардо (Toro Rosso) - + 53.300

15. Нико Росберг (Mercedes) - + 57.300

16. Пастор Мальдонадо (Williams) + 1 круг

17. Хейкки Ковалайнен (Caterham) - + 1 круг

18. Тимо Глок (Marussia) - + 1 круг

19. Шарль Пик (Marussia) - + 1 круг

20. Педро де ла Роса (HRT) - + 2 круга

21. Нараин Картикеян (HRT) - + 2 круга

Личный зачет (после девяти Гран-При)

1. Алонсо - 129

2. Уэббер – 116

3. Феттель - 100

4. Хэмилтон – 92

5. Райкконен – 83

6 . Росберг - 75

7. Грожан - 61

8. Баттон - 50

9. Перес - 39

10. Мальдонадо - 29

11. Ди Реста – 27

12. Шумахер – 23

13. Масса – 23

14. Кобаяши - 21

15. Сенна - 18

16. Хюлкенберг – 17

17. Вернь - 4

18. Риккардо – 2

Кубок конструкторов (после девяти Гран-при)

1. Red Bull Racing - 216

2. Scuderia Ferrari - 152

3. Lotus F1 Team - 144

4. McLaren Mercedes – 142

5. Mercedes - 98

6. Sauber – 60

7. Williams - 47

8. Sahara Force India - 44

9. Toro Rosso - 6

Фото: sportonline.ua

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