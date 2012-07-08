Формула-1: Марк Уэббер выиграл Гран-При Великобритании

8 июля 2012, 23:12

{1-} Сегодня, 8 июля, на трассе в Сильверстоуне на девятом этапе чемпионата Формулы-1 сезона 2012 - Гран-при Великобритании состоялась гонка. 

Победу одержал пилот «Ред Булл» австралиец Марк Уэббер, опередив обладателя поул-позишн Фернандо Алонсо («Феррари»). Первую тройку замкнул напарник Уэббера -  действующий чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель, пишет  СпортОнлайн.ua.

Нико Хюлькенберг (Force India) и Шарль Пик (Marussia), финишировавшиеся в квалификации на 9-м и 24-м местах соответственно, были оштрафованы на 5 стартовых позиций за смену коробки передач.
Камуи Кобаяши (Sauber)  и Жан-Эрик Вернь (Toro Rosso)  были оштрафованы на 5 и 10 стартовых позиций соответственно из-за инцидента на Гран-при Европы.
Шарль Пик (Marussia) не уложился в лимит 107% от лучшего времени Q1 в квалификации, но был допущен стюардами к гонке.

Борьба Серхио Переса и Пастора Мальдондао за позицию завершилась контактом, в итоге Серхио сошел  с дистанции на 14-м круге.
Британец Пол ди Реста сошел – из-за повреждения подвески в результате контакта на третьем круге.
Виталий Петров (Caterham) не вышел на старт из-за поломки мотора. 

В личном зачете продолжает лидировать Алонсо (129 очков), но Уэббер сократил отставание до 13 очков. Феттель обошел Хэмилтона и занял третью позицию. Райкконен опередил Росберга и вышел на 5-ю позицию. 
В Кубке конструкторов «Макларен» (142), потеряв две позиции, опустился на четвертое место. На второе место вышла «Феррари» (152), «Лотус» (144) сохранил третью позицию. Лидером остается «Ред Булл» (216).

Формула-1. Гран-при Великоборитании. Гонка. 8 июля

1. Марк Уэббер (Red Bull) -  1:25:11.288   
2. Фернандо Алонсо (Ferrari) -  + 3.060   
3. Себастьян Феттель (Red Bull) -  + 4.836   
4. Фелипе Масса (Ferrari) - + 9.519
5. Кими Райкконен (Lotus) -  + 10.314  
6. Ромен Грожан (Lotus) -  + 17.101  
7. Михаэль Шумахер (Mercedes) + 29.153  
8. Льюис Хэмилтон (McLaren) -  + 36.400   
9. Бруно Сенна (Williams) -  + 43.300  
10. Дженсон Баттон (McLaren) -  + 44.400  
11. Камуи Кобаяши (Sauber) -  + 45.300   
12. Нико Хюлкенберг (Force India) -  + 47.800  
13. Жан-Эрик Вернь (Toro Rosso) -  + 51.200   
14. Даниэль Риккиардо (Toro Rosso) -  + 53.300
15. Нико Росберг (Mercedes) -  + 57.300
16. Пастор Мальдонадо (Williams) + 1 круг  
17. Хейкки Ковалайнен (Caterham) -  + 1 круг
18. Тимо Глок (Marussia) -  + 1 круг  
19. Шарль Пик (Marussia) -  + 1 круг   
20. Педро де ла Роса (HRT) -  + 2 круга  

21. Нараин  Картикеян (HRT) -  + 2 круга 

Личный зачет (после девяти Гран-При)

1. Алонсо - 129
2. Уэббер – 116
3. Феттель - 100
4. Хэмилтон – 92
5. Райкконен – 83
6 . Росберг - 75
7. Грожан - 61
8. Баттон - 50
9. Перес - 39
10. Мальдонадо - 29
11. Ди Реста – 27
12. Шумахер – 23
13. Масса – 23
14. Кобаяши - 21
15. Сенна - 18
16. Хюлкенберг – 17
17. Вернь - 4

18. Риккардо – 2

Кубок конструкторов (после девяти Гран-при)

1. Red Bull Racing -  216
2. Scuderia Ferrari - 152  
3. Lotus F1 Team - 144
4. McLaren Mercedes – 142
5. Mercedes -  98
6. Sauber – 60
7. Williams - 47
8. Sahara Force India - 44
9. Toro Rosso -  6

Фото: sportonline.ua

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