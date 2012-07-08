Формула-1: Марк Уэббер выиграл Гран-При Великобритании

{1-} Сегодня, 8 июля, на трассе в Сильверстоуне на девятом этапе чемпионата Формулы-1 сезона 2012 - Гран-при Великобритании состоялась гонка.
Победу одержал пилот «Ред Булл» австралиец Марк Уэббер, опередив обладателя поул-позишн Фернандо Алонсо («Феррари»). Первую тройку замкнул напарник Уэббера - действующий чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель, пишет СпортОнлайн.ua.
Нико Хюлькенберг (Force India) и Шарль Пик (Marussia), финишировавшиеся в квалификации на 9-м и 24-м местах соответственно, были оштрафованы на 5 стартовых позиций за смену коробки передач.
Камуи Кобаяши (Sauber) и Жан-Эрик Вернь (Toro Rosso) были оштрафованы на 5 и 10 стартовых позиций соответственно из-за инцидента на Гран-при Европы.
Шарль Пик (Marussia) не уложился в лимит 107% от лучшего времени Q1 в квалификации, но был допущен стюардами к гонке.
Борьба Серхио Переса и Пастора Мальдондао за позицию завершилась контактом, в итоге Серхио сошел с дистанции на 14-м круге.
Британец Пол ди Реста сошел – из-за повреждения подвески в результате контакта на третьем круге.
Виталий Петров (Caterham) не вышел на старт из-за поломки мотора.
В личном зачете продолжает лидировать Алонсо (129 очков), но Уэббер сократил отставание до 13 очков. Феттель обошел Хэмилтона и занял третью позицию. Райкконен опередил Росберга и вышел на 5-ю позицию.
В Кубке конструкторов «Макларен» (142), потеряв две позиции, опустился на четвертое место. На второе место вышла «Феррари» (152), «Лотус» (144) сохранил третью позицию. Лидером остается «Ред Булл» (216).
Формула-1. Гран-при Великоборитании. Гонка. 8 июля
1. Марк Уэббер (Red Bull) - 1:25:11.288
2. Фернандо Алонсо (Ferrari) - + 3.060
3. Себастьян Феттель (Red Bull) - + 4.836
4. Фелипе Масса (Ferrari) - + 9.519
5. Кими Райкконен (Lotus) - + 10.314
6. Ромен Грожан (Lotus) - + 17.101
7. Михаэль Шумахер (Mercedes) + 29.153
8. Льюис Хэмилтон (McLaren) - + 36.400
9. Бруно Сенна (Williams) - + 43.300
10. Дженсон Баттон (McLaren) - + 44.400
11. Камуи Кобаяши (Sauber) - + 45.300
12. Нико Хюлкенберг (Force India) - + 47.800
13. Жан-Эрик Вернь (Toro Rosso) - + 51.200
14. Даниэль Риккиардо (Toro Rosso) - + 53.300
15. Нико Росберг (Mercedes) - + 57.300
16. Пастор Мальдонадо (Williams) + 1 круг
17. Хейкки Ковалайнен (Caterham) - + 1 круг
18. Тимо Глок (Marussia) - + 1 круг
19. Шарль Пик (Marussia) - + 1 круг
20. Педро де ла Роса (HRT) - + 2 круга
21. Нараин Картикеян (HRT) - + 2 круга
Личный зачет (после девяти Гран-При)
1. Алонсо - 129
2. Уэббер – 116
3. Феттель - 100
4. Хэмилтон – 92
5. Райкконен – 83
6 . Росберг - 75
7. Грожан - 61
8. Баттон - 50
9. Перес - 39
10. Мальдонадо - 29
11. Ди Реста – 27
12. Шумахер – 23
13. Масса – 23
14. Кобаяши - 21
15. Сенна - 18
16. Хюлкенберг – 17
17. Вернь - 4
18. Риккардо – 2
Кубок конструкторов (после девяти Гран-при)
1. Red Bull Racing - 216
2. Scuderia Ferrari - 152
3. Lotus F1 Team - 144
4. McLaren Mercedes – 142
5. Mercedes - 98
6. Sauber – 60
7. Williams - 47
8. Sahara Force India - 44
9. Toro Rosso - 6
Фото: sportonline.ua
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