Стали известны подробности столкновения поездов в Киеве

Представители железнодорожников назвали предварительные причины столкновения двух грузовых составов, которое произошло в Киеве 8 июля неподалеку ж/д станции «Выдубичи». Специалисты проверяют исправность светофоров и другой техники.

«Машинист говорит, что не знал о поезде. Стал тормозить, только когда увидел его», — цитирует спасателей, принимавших участие в ликвидации аварии, Сегодня.

В то же время, на ЮЗЖД не спешат с выводами о том, кто виноват в ЧП.

«Работает комиссия, которая установит, что произошло», — сказал начальник Киевской дирекции железнодорожных перевозок ЮЗЖД Владимир Осовик.

По его словам, диспетчеры сообщали машинисту о стоящем поезде, и сейчас нужно проверить работу светофоров и другой техники.

Как ранее писал Главред, авария произошла около 14:00 8 июля. Первый поезд (состоящий из 43 вагонов) стоял, не доезжая «Выдубичей», и пропускал пассажирские.

По словам очевидцев аварии, внезапно раздался жуткий удар, будто взрыв, и последние два вагона стоящего поезда повалились с рельсов.

К счастью, вагоны не упали на проезжую часть, а только повисли над ней.

«Из одного посыпались бревна, но машин в этот момент не было. И машинисты не пострадали», — говорит очевидец. На место аварии сразу приехали сотрудники МЧС, милиции, ЮЗЖД — около 35 человек.

фото: Сегодня

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