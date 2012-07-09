СМИ нашли виновных в массовой гибели людей от наводнения на Кубани

{1-} Катастрофу, связанную с наводнением в Краснодарском крае Российской Федерации можно было и предвидеть, и предотвратить. Столь массовых жертв среди населения, по последним данным погиб 171 человек, можно было избежать, вовремя предупредив людей о надвигающейся опасности, передаёт News.ru со ссылкой на российские СМИ

Жертв могло быть гораздо меньше, если бы в России существовала нормальная система оповещения о чрезвычайных ситуациях, пишут "Ведомости" , которым местные жители рассказали: несколько дней шли дожди, но никаких предупреждений о возможности затоплений власти не распространяли.

Страшно и невероятно, но факт: власти смогли проинформировать жителей, да и то некоторых, когда вода уже отступила, оставив позади тела и руины, пишет побывавший в Крымске корреспондент "Коммерсанта" Олег Кашин . Причем sms-рассылка была "битая": один из выживших показал сообщение, где говорится: "МЧС информирует! В Геленджикском, Крымском и Новороссийском районах", а далее аппарат пишет "часть текста отсутствует".

Но косвенным свидетельством того, что власти о надвигающейся катастрофе знали, стало отключение накануне вечером электричества и газа. При этом мэр Крымска Василий Крутько на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что по телевизору шла бегущая строка. Но раз не было электричества, то эту сроку люди увидеть не могли.

При этом сотрудник МЧС объяснил изданию: если гидрометцентр предупреждает о неблагоприятных явлениях вовремя, то эта информация рассылается во все заинтересованные ведомства, в определенных случаях доводится до населения. Существует система оповещения, которая включает в себя радио и телевидение, сотовых операторов, каков именно этот набор - зависит от региона. Почти наверняка система сработала, вопрос в том, было ли достаточно существующих средств и было ли население готово получить эту информацию.

"Людей в городе не предупредили, волна пришла ночью, поэтому спасти имущество никто не смог. Сейчас во всем городе нет воды, света, газа", - цитирует "Московский комсомолец" сообщение в Twitter пользователя Анны Ковалевской. Многие говорят, что власти города даже не предупредили жителей о возможном затоплении - не было ни сирен, ни громкоговорителей. Поэтому в первую очередь пострадали пожилые люди. Кто-то не успел сориентироваться в ситуации, а кто-то попросту не проснулся.

"Сирена была после того, как пошла вода, - вспоминает Анна. - Некоторые ее даже не слышали... Одних разбудили соседи, а другие утонули, даже не проснувшись, в основном пожилые люди. В 2002 году прорвало плотину, и в домах у реки воды было по тумбочку для телевизора. А в этот раз вода в том же месте была по потолок. Люди, кто успел спастись, просидели ночь на крышах и чердаках, кому как повезло... И вода прибывала очень быстро, затопило буквально за 30 минут".

Для организации тревоги достаточно было заранее включить в городе сирены - если не стационарные, то хотя бы обычные сигналы на служебных машинах МВД, администрации и других экстренных служб. Но оставшиеся в живых жители Крымска говорят, что никаких предупреждений о надвигающейся беде не было, пишет "Независимая газета" .

Как сообщал Главред ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил понедельник 9 июля днём траура на всей территории России.

Это связано с наводнением в Краснодарском крае, а также автокатастрофой с российским автобусом на Черниговщине, которые привели к многочисленным человеческим жертвам.

Напомним, 6 и 7 июля Кубань пережила самое тяжелое и разрушительное наводнение за всю историю. За считанные часы обрушилась сразу на три района края. Сначала - Геленджик, затем, уже в ночь - Новороссийск и особенно Крымск в полном смысле накрыло реками воды с гор. Число жертв трагедии растет. По последним данным, в результате сильнейшего наводнения погиб 171 человек. Большинство погибших - жители Крымского района. Первые похороны прошли в воскресенье.

Власти Краснодарского края сообщают о 26,5 тысячи пострадавших от наводнения. Нарушены системы энерго-, газо- и водоснабжения, автомобильное и железнодорожное движение. В Крымске 4,6 тысячи человек по-прежнему остаются без света. По данным МЧС, более 640 домов на Кубани разрушены, полностью утратили имущество 3300 человек.

фото: 23.mvd.ru

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