В Киеве число жертв крушения параплана выросло до трех

{1-} В Киеве в результате падения мотопараплана на Трухановом острове погибли трое человек, хотя ранее сообщалось о двоих погибших и одном тяжело раненном.

Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба МЧС.

В сообщении ведомства указывается, что в воскресенье, 8 июля, в 14.00 в Днепровском районе Киева на упал частный мотопараплан. В результате аварии 2 человека погибли на месте и 1 в тяжелом состоянии был госпитализирован в Больницу скорой помощи, где и умер в 19.15 воскресенья.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование. А на месте аварии работала оперативная группа ГТУ МЧС в городе Киеве.

Ранее «Главред» сообщал, что под Киевом в районе аэродрома Бородянка разбился самолет с парашютистами – погибли 5 человек, еще 15 попали в больницы с различными травмами.

фото: mns.gov.ua

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