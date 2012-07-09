В ДТП под Киевом один человек погиб, девять - ранены

Вечером в воскресенье, 8 июля, на 61 км автодороги Киев - Чоп, вблизи села Сытняки Макаровского района Киевской области произошло ДТП с тяжелыми последствиями.

По предварительным данным, 35-летняя водитель автомобиля Peugeot Boxer, в результате разрыва шины правого заднего колеса, потеряла контроль над управлением. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГАИ сообщает Liga.net .

Микроавтобус съехал в кювет и перевернулся. В ДТП погиб один пассажир, а водитель и еще восемь пассажиров транспортного средства получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу. Продолжается следствие.

Ранее «Главред» сообщал, что в Черниговкой области произошло ужасное ДТП, в котором погибли 14 паломниц из России, направлявшихся из Псковской области РФ в Почаевскую лавру Московского патриархата, расположенную в Тернопольской области.

фото: sai.gov.ua

Новости по теме:

Ужасное ДТП на Черниговщине: все подробности

На трассе Киев–Чоп сгорели пять джипов и два грузовика

На Киевщине в ДТП погибли 5 человек

Под Киевом Volkswagen «догнал» МАЗ: погибло трое человек