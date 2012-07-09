Наводнение на Кубани: КамАЗы с трупами, ложь власти и спасение на крышах

Очевидцы разрушительного наводнения в Краснодарском крае РФ сообщают, что в затопленном Крымске жертв может оказать значительно более 170-ти человек. На улицах города стоят два КамАЗа с трупами, а возле морга стоят три огромных рефрижератора.

Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает «Московский комсомолец».

«Жертв стихии намного больше. Из района только сегодня утром привезли два КамАЗа с трупами. Около морга и районной больницы стоят три огромных рефрижератора. Два из них уже полностью заполнены, а тела продолжают все извлекать из-под завалов», - рассказали очевидцы изданию.

Кроме того, местные жители придъявляют властям претензию - ложь, которую, по мнению пострадавших, распространяют, чтобы не допустить массового недовольства. «С тех пор как Путин сказал, что «не надо преувеличивать» (масштабы трагедии), в городе в его адрес со стороны жителей звучат такие слова, которых я не слышал ни на какой Болотной... Все жители как один говорят, что из-за постоянного вранья сильно нарастает чувство тревоги - если бы власть не лгала, было бы спокойней», - сообщает «Новая газета».

Местные жители считают, что, во-первых, занижено число жертв. По данным на утро понедельника, на Кубани погиб 171 человек. Однако крымчане уверены: счет идет на многие сотни.

Многие крымчане спасались из своих домов через окна - поток воды на улице не позволял открыть дверь. Так было и в семье девятилетнего Владика Филиппова. В ночь трагедии он находился в доме вместе с 53-летней бабушкой.

«Я проснулся от того, что вода лилась мне на лицо. Я выглянул в окно и понял, что на улице творится что-то страшное. Разбудил бабушку, она сказала, что это наводнение, и мы погибнем, если не сможем выбраться наружу», - рассказал мальчик изданию Life News.

Ребенок начал разбивать окно голыми руками: «Я был в шоке. И совсем не чувствовал боли. Бабушка кричала. Но я знал, что нам надо обязательно выбраться наружу. Когда стекло упало, я стал выбивать раму, чтобы бабушка тоже могла пролезть через окно. Мы выбрались на улицу, где было полно воды, и сразу стали подниматься по лестнице на крышу, держась за антенну».

На крыше женщина с ребенком провели всю ночь. Утром сосед помог им спуститься и отвел в больницу. Сейчас бабушка с внуком остаются во временном убежище - спустя несколько часов их дом рухнул.

фото, видео: 23.mvd.ru, , youtube.com

Новости по теме:

СМИ нашли виновных в массовой гибели людей от наводнения на Кубани

Очевидцы о наводнении на Кубани: 7 метров воды и кучи трупов на улицах

Количество жертв наводнения на Кубани превысило 170 человек

Кубани грозят новые оползни и селевые потоки