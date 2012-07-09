Шевченко остаётся в «Динамо» - СМИ

{1-} Андрей Шевченко все же останется в киевском «Динамо», несмотря на все слухи о переезде в США.

Об этом передаёт Footballtransfer.com.ua со ссылкой на авторитетное итальянское издание Gazzetta Dello Sport.

По его данным, форвард «Динамо» подписал годовой контракт с родным клубом.

Таким образом, Шевченко отказался от трансфера в американский "Ди-Си Юнайтед".

Напомним, ранее генеральный директор «Динамо» Резо Чохонелизде заявил о том, что Андрею Шевченко после завершения футбольной карьеры предлагают навсегда остаться в клубе. Он может выбрать любой вариант: тренерскую должность или работу в структуре «Динамо».

«Наш президент (Игорь Суркис. – Ред.) сделал ему новое предложение: навсегда остаться в «Динамо». Не только как игроку, а после завершения карьеры», – сообщил он.

По словам Чохонелизде, пока Андрею нужно все взвесить и посоветоваться со своей семьей.

«Он также получил предложения из США и Объединенных Арабских Эмиратов, также может рассчитывать на сотрудничество с Романом Абрамовичем в «Челси», - добавил Чохонелидзе.

Как ранее писал Главред, 28 июня Андрей Шевченко, который объявил об уходе из национальной сборной, сообщил, что пока не планирует завершения спортивной карьеры: через 5-10 лет он видит себя в футболе.

«Мне бы хотелось видеть себя в футболе. Комментатором – однозначно нет. Тренером? Для начала надо попробовать свои силы, и не обязательно с хорошей командой. Надо закончить тренерскую школу», - сказал Шевченко.

Фото: sheva7.com

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