В Украине останется жара, зато придут грозы

9 июля 2012, 11:03

{1-}  Во вторник, 10 июля, в Киеве и области ночью и днем местами грозовые дожди. Температура ночью 20-22 градуса, днем 30-35. Ветер южный, юго-западный, 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с.

10 июля в течение суток на западе, севере и местами в центральных областях Украины атмосферные фронты обусловят ливневые грозовые дожди. Нна востоке нашей страны находится область повышенного давления, поэтому осадков не ожидается. Об этом со ссылкой на Метеопрог сообщает УНИАН.

В северных областях ночью и днем местами грозовые дожди. Температура ночью 18-21 градус, днем 30-35. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В южных областях ночью и днем преимущественно без осадков. Температура ночью 20-24 градуса, днем 31-36. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В восточных областях ночью и днем без осадков. Температура ночью 18-21, днем 30-32 градуса. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

В западных областях ночью без осадков, днем ливневые грозовые дожди. Температура ночью 18-20 градусов, в Карпатах 16-17, днем температура снизится до 24-29. Ветер юго-западный, северо-западный, 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с.

В центральных областях ночью без осадков, днем в Винницкой и Черкасской областях грозовые дожди. Температура ночью 19-22 градуса, днем 29-35. Ветер южный, юго-восточный, 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с.

Погода на курортах Крыма 9 июля: в Евпатории, Феодосии, Севастополе и Ялте без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 20-22 градуса, днем 30-34.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Ялты, Севастополя и Одессы 24-25 градусов, в районе Феодосии 23, в районе Евпатории 22 градуса.

Погода на курортах в Карпатском регионе 9 июля: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве грозовые дожди. Температура ночью 18-19 градусов, днем 25-28. Ветер северо-восточный, юго-западный, северо-западный, 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с.

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