Абитуриенты пошли на рекорд: подано 400 тысяч заявлений

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Украинские абитуриенты уже подали в высшие учебные заведения почти 400 тысяч заявлений для участия в конкурсном отборе.

"По состоянию на 7 часов 9-го июля во вступительной кампании-2012 уже приняли участие 179 тысяч 25 человек, которые подали 395 тысяч 283 заявления для участия в конкурсном отборе", - говорится в сообщении Департамента высшего образования МОН молодежи и спорта.

Почти каждое шестое заявление (67 662) поступило в электронном виде. По мнению ведомства, это свидетельствует о том, что система электронной подачи заявлений работает, технические неточности, возникавшие в первые дни вступительной кампании, уже учтены, а абитуриенты активно пользуются и электронным способом подачи заявлений.

По данным МОН, в региональном соотношении стабильно самой высокой является активность поступающих из Киева, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Одесской областей. Наиболее пассивными оказались поступающие из Черновицкой, Закарпатской, Николаевской и Кировоградской областей.

Пятерка самых популярных высших учебных заведений также не изменилась – Киевский национальный университет им. Шевченко (15 тыс. 567 заявлений), Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" (14 тыс. 16), Национальный авиационный университет (12 тыс. 689), Национальный педагогический университет им. Драгоманова (8295) и Харьковский национальный университет им. Каразина (8160).

Как ранее писал Главред, за первые три дня вступительной кампании 2012 года в вузы было подано 126 тыс. 305 заявлений, что стало рекордом по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет.

Напомним, вступительная кампания началась в Украине 1 июля.

фото: osvita.ua

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