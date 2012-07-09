Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает

{1-} С 11 июля в Украине начнется снижение температуры до 23-28 градусов. 15-20 июля – пройдут грозовые дожди. Об этом в ходе брифинга сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

«Жара 30-35 градусов продержится в период 9-10 июля. Потом, начиная с западных областей, с 11 числа, а с 12 июля на северных, ожидается снижение температуры до 23-28 градусов. 13 июля это снижение коснется центральных регионов», – цитирует сказал Кульбиду НБН.

По его словам, 15-20 июля на территории Украины будет умеренный температурный режим и грозовые дожди.

«Осадки начались уже сегодня на крайнем западе Украины. На протяжении дня они распространятся до Житомирской, Хмельницкой областей», – сказал он.

При этом директор метеоцентра сообщил о том, что осадки будут носить ливневый характер.

С 13 июля осадки будут распространяться дальше на восток и центр, частично – южные регионы.

Ранее «Главред» сообщал, что в ближайшие дни в Украине сохранится жара на уровне до 35-36 градусов.

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