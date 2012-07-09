Температура Черного и Азовского морей признана аномально теплой

{1-} Нынешняя температура Черного моря составляет 22-24 градусов Цельсия, что является аномальным для этого периода. Об этом сказал начальник Гидрометцентра Николай Кульбида.

"Сейчас температура воды составляет 24-26 градусов в Азовском море и 22-24 - в Черном. Для этого периода такие показатели конечно больше нормы, Черное и Азовское моря являются более теплыми, чем прошлым летом. Поскольку набор количества градусов температуры воздуха вдвое больше, чем в прошлом сезоне, то и прогрев водных акваторий проходит достаточно быстро и интенсивно. Это опережение составляет почти 2 недели, по сравнению с нормальными процессами", - сказал Кульбида.

Такие высокие температурные показатели воды, особенно в Азовском море, будут сохраняться еще как минимум до сентября, передаёт УНН.

Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает

На прошлой неделе температура воздуха на территории Украины достигала +38 градусов.

Ранее Главред также сообщал, что 11 июля в Украине начнется снижение температуры до 23-28 градусов. 15-20 июля – пройдут грозовые дожди.

В Украине останется жара, зато придут грозы

«Жара 30-35 градусов продержится в период 9-10 июля. Потом, начиная с западных областей, с 11 числа, а с 12 июля на северных, ожидается снижение температуры до 23-28 градусов. 13 июля это снижение коснется центральных регионов», – сказал Кульбида.

Фото: poetryclub.com.ua

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