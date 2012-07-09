При наводнении на Кубани погибли крымские татары

От разрушительного наводнения на Кубани погибло более 170 человек, в том числе и крымские татары. Поэтому представители меджлиса крымскотатарского народа намерены отправиться в Краснодарский край.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил депутат ВР АРК, первый зампредседателя народа Рефат Чубаров, сообщают «Крым.Комментарии».

По его информации, сведения о погибших и пострадавших крымских татарах поступают непосредственно в меджлис.

«В Краснодарском крае, где случились природные катаклизмы, повлекшие смерть сотен людей и вызвавшие огромные разрушения, проживает значительное количество и крымских татар. Многие из них поселились в Крымске, Геленджике и других населенных пунктах еще в конце 60-начале 70-х годов прошлого столетия, когда возвращение крымских татар в Крым было невозможным....»,- написал депутат в своем посте.

Как сообщил Чубаров, для установления прямой связи с соотечественниками, проживающими в Крымске и других населенных пунктах, наиболее пострадавших от природной и техногенной катастрофы, сегодня в Крымск выезжает группа во главе с заместителем председателя меджлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом.

Ранее «Главред» сообщал, что паводок в ночь на 7 июля затопил около 5 тысяч жилых домов в трех городах (Геленджик, Крымск, Новороссийск) и ряде поселков Краснодарского края. Погиб, по последним данным, 171 человек. Почти 26,5 тысячи человек пострадали во время наводнения, при этом 3,3 тысячи человек полностью утратили свое имущество.

Также напомним, что 9 июля в России объявлен национальный день траура.

фото, видео: 23.mvd.ru, youtube.com

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