Поезд сбил автомобиль на переезде в Донецкой области

На железнодорожном переезде в Донецкой области, 48 километр перегона Моспино - Иловайск Ясиноватской дирекции железнодорожных перевозок, произошло ДТП, в результате которого поезд столкнулся с автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги.

Водитель легкового автомобиля Daewoo Sens, пересекая переезд, не остановился на запрещающие показания автоматической светофорной сигнализации и пытался проехать переезд перед поездом, который приближался. В результате произошло столкновение - автомобиль был сбит локомотивом. В результате ДТП повреждена задняя часть автомобиля. Пострадавших нет.

ДТП произошло по вине водителя автотранспорта. Задержки поездов не было.

С начала текущего года это пятый случай ДТП на переездах Донецкой железной дороги.

Как сообщал Главред ранее, Верховная Рада внесла изменения в Кодекс об административных правонарушениях и закон «Об автомобильном транспорте».

Депутаты усилили административную ответственность водителей за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды и перевозку пассажиров автомобильным транспортом в ночное время.

В частности, парламент увеличил штраф для водителей за въезд на железнодорожный переезд в случаях, когда движение через переезд запрещено, с 20-25 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (340-425 гривен) до 50-70 (850-1 190 гривен) с возмездным изъятием транспортного средства или без такового.

За это же правонарушение водителя могут лишить права вождения на срок от 6 месяцев до 1 года с возмездным изъятием транспортного средства.

Фото: dai.dn.ua

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