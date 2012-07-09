При наводнении на Кубани без вести пропали 17 человек

Пропавшими без вести после наводнения в Краснодарском крае числятся 17 человек, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения на Кубани, по официальным данным, погиб 171 человек, в том числе 159 в Крымском районе, двое — в Новороссийске и 10 — в Геленджике. За медицинской помощью обратились 205 человек, в том числе 48 детей. С травмами различной степени тяжести госпитализированы 159 человек, в том числе 16 детей. По факту массовой гибели людей на Кубани было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Однако очевидцы сообщают, что жертв может быть значительно больше – счет может идти на сотни, поскольку на улицах затопленного Крымска стоят КамАЗы, груженые телами погибших.

Возле городского морга стоят три рефрижератора, под завязку забитые трупами.

Также напомним, что 9 июля в России объявлен общегосударственный траур по жертвам наводнения на Кубани и 14 российским паломницам, погибшим в ДТП на Черниговщине.

Фото: 23.mvd.ru

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