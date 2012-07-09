Новая версия трагедии на Кубани: власти говорят правду

9 июля 2012, 14:01

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Власти не скрывают причин катастрофического наводнения на Кубани: сброс воды из водохранилищ никак не повлиял на ситуацию в Крымске.

Известные российские оппозиционные экологи выступили в поддержку официальной версии властей о проливном дожде как виновнике катастрофы, сообщает Slon.ru.

По мнению издания, для сброса воды из Неберджаевского водохранилища нет технической возможности. «Водосбросным сооружением в случае Неберджаевского водохранилища является шахта верхнего паводкового сброса, устроенная примерно так же, как верхний слив в любой ванной: если заткнуть дырку внизу ванной и оставить воду включенной, она не начнет переливаться через края, а уйдет в эту верхнюю дырку", - объясняет журналист.

В то же время, активист "Экологической вахты по Северному Кавказу" Сурен Газарян после посещения места трагедии заявил в своем блоге, что сброс ни при чем.

"Я проехал вверх по речкам Баканке и по Неберджаю, насколько смог. Пришел к выводу, что сброс с Неберджаевского водохранилища не мог стать основной причиной паводка, хотя местные жители придерживаются этой версии событий. Поднялись все притоки Адагума, а не только река Неберджай, на которой находится водохранилище", – рассказал он.

 

Выпускник МФТИ и Массачусетского технологического института Кирилл Панкратов также опроверг версию о сбросе воды с водохранилища. По его словам, наводнение в городе – результат обычных законов гидродинамики. Стекая по горам, дождь собирал воду из почвы, в результате чего объем волны увеличился, и на Крымск обрушилась водяная лавина, уверен Панкратов.

То есть, по мнению экспертов, водохранилище вообще никак не повлияло на наводнение.

 "Полным бредом" назвал версию "спасения Новороссийска путем затопления Крымска" и директор института безопасности гидротехнических сооружений Виктор Волосухин, разрабатывавший комплект документов по декларации безопасности Неберджаевского водохранилища.

"Упираться в Неберджаевскую плотину в данном случае вообще смысла нет. Надо иметь в виду, что в эти дни выпали ливневые осадки, и смотреть, что происходило на пути от водохранилища до Крымска. По данным краснодарского Росгидромета, это треть годовой суммы!"

В то же время, как ранее писал Главред, катастрофу, связанную с наводнением можно было и предвидеть, и предотвратить. Столь массовых жертв среди населения, когда по последним данным погиб 171 человек, можно было избежать, вовремя предупредив людей о надвигающейся опасности. Жертв могло быть гораздо меньше, если бы в России существовала нормальная система оповещения о чрезвычайных ситуациях.

фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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