Водителю разбившегося автобуса грозит 10 лет тюрьмы, но России его не отдадут

В отношении водителя автобуса «Скания», попавшего под Черниговом в ужасное ДТП, в котором погибли 14 и получили травмы 29 человек, возбуждено уголовное дело; он арестован и находится в СИЗО, однако речь об его экстрадиции пока не идет .

В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.286 УК Украины, санкция по которой предполагает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами, об этом со ссылкой на черниговскую областную милицию сообщает «Интерфакс-Украина».

Состояние водителя нормальное, «иначе бы его не посадили в СИЗО», подчеркнул собеседник агентства.

Водитель автобуса является гражданином Российской Федерации, однако расследоваться уголовное дело будет в Украине. Судить водителя также будут на территории нашей страны. «Об экстрадиции речь не идет», - сказали в милиции.

В настоящее время в рамках возбужденного дела проводятся следственные действия. «Мотив – совершение совершено по неосторожности», - отметили в милиции.

В сообщении также подчеркивается, что в реанимации в Чернигове находятся 3 пострадавших в тяжелом состоянии, остальные уже отправлены в Россию.

В рамках расследования уголовного дела рассматриваются различные версии, основная из которых - водитель уснул за рулем. Тем не менее, сам водитель в своих показаниях опровергает это и утверждает, что ДТП повлекли маневры, которые он начал совершать, пытаясь объехать белый автомобиль. Вместе с тем, следствие не верит таким показаниям.

Ранее «Главред» сообщал, что в субботу, 7 июля, в Черниговской области в ДТП попал автобус, перевозивший паломников из Великих Лук Псковской области РФ. Автобус следовал в Почаевскую лавру (Тернопольская область). В результате аварии погибли 14 человек, 29 пострадали. Решением губернатора Псковской области в регионе объявлен трехдневный траур по погибшим.

фото, видео: kop.gov.ua, youtube.com

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