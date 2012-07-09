Семьям погибших на Черниговщине россиян выплатят по 1 миллиону

Семьи погибших в ДТП в Черниговской области паломников из Великих Лук Псковской области России получат из регионального бюджета по 1 млн рублей.

По решению губернатора Андрея Турчака будут выделены дополнительные средства в размере 400 тыс. рублей семьям великолучан, сообщает «Интерфакс-Украина».

Ранее было объявлено о выделении 600 тыс. рублей. Таким образом, размер компенсации из регионального бюджета составит 1 млн рублей.

Еще столько же по решению президента РФ Владимира Путина получит каждая семья из федерального бюджета.

Ранее «Главред» сообщал, что в субботу, 7 июля, в Черниговской области в ДТП попал автобус, перевозивший паломников из Великих Лук Псковской области РФ. Автобус следовал в Почаевскую лавру (Тернопольская область). В результате аварии погибли 14 человек, 29 пострадали. Решением губернатора Псковской области в регионе объявлен трехдневный траур по погибшим.

7 июля милиция по факту ДТП возбудила уголовное дело. Дело было возбуждено по ч.3 ст.286 УК Украины. Водитель автобуса был помещен в ИВС в Чернигове, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

фото, видео: kop.gov.ua, youtube.com

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