Лучший игрок Евро-2012 наконец-то женился

{1-}

Лучший футболист Евро-2012 – игрок национальной сборной Испании и «Барселоны» – Андреас Иньеста 8 июля отпраздновал свадьбу.

Женой чемпиона Европы стала Анна Ортис, с которой футболист вместе уже 4 года, и которая в апреле 2011 года родила ему дочь Валерию, сообщает «AS».

Торжество проходило в старинной крепости XI века на берегу Средиземного моря.

По информации издания, разделить радость со звездной парой собрались около тысячи человек. Среди приглашенных знаменитые футболисты Хави, Лионель Месси, Херард Пике, Карлос Пуйоль, Сеск, капитан испанской сборной Икер Касильяс, на празднике также были тренеры Висенте Дель Боске, Хосеп Гвардиола, Антонио Камачо, Луис Арагонес.

Напомним, как ранее писал Главред, сборная Испании в финальном поединке Евро-2012 разгромила сборную Италии со счетом 4:0 и сохранила титул лучшей команды Старого света. Таким образом, испанцы вошли в историю футбола, как сборная, которая на протяжении трех главных первенств мира держит пальму первенства – Чемпионы Европы-2008 и 2012, а также Чемпионы мира-2010.

Кроме того, команда поставила новый рекорд финальных матчей первенств Европы – результат матча с Италии стал самым разгромным за историю турнира.

Андреас Иньеста был назван лучшим футболистом еврочемпионата и лучшим игроком финального матча Евро-2012.

фото, видео as.com

Новости по теме:

Евро-2012: самые яркие кадры чемпионата

Триумф Испании: фото и видеообзор финала Евро-2012

Назван лучший игрок финала Евро-2012