Суркис рассказал, как штрафовал Милевского

{1-} Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис считает, что скоро никто не будет обращать внимания на форварда Артема Милевского, которому исполняется 29 лет, и рассказал о том, как штрафовал нападающего динамовцев.

Об этом Суркис рассказал в интервью «Світському життю», сообщает ТСН.

«Милевского я штрафовал. И много, и часто, и длительное время. Для него, видно, тусовки важнее, чем деньги. Но он не понимает одну единственную вещь: футбол заканчивается, ему скоро 29 уже, и когда он не будет игроком, то никто не будет обращать внимания, Милевский это или не Милевский», - говорит президент «Динамо».

«В футболе надо себе имя завоевать. Так как Шевченко, Шовковский, Блохин тоже. Я думал сначала по молодости. Сейчас повзрослел...», - поделился Суркис

Что же касается того, что Артем сразу после группового этапа Евро-2012 улетел отдыхать на Ибицу, Суркис ничего против не имеет: законный отпуск.

«Наказывать его можно только тогда, когда он появляется в общественных местах, когда идет чемпионат, когда нужно отдыхать и готовиться к следующему матчу. А то, что он во время законного отпуска полетел на Ибицу, хоть на Луну, - это его личное право», - говорит он.

«Кстати, в таблоидах я часто вижу и Сашу Шовковского. Но это не значит, что ему кто-то запрещает ходить куда-то с женой. Я всегда говорю, что когда ты идешь куда-то, ты должен понимать, какую команду представляешь», по делился мнением президент «Динамо».

«Вот Шовковского не штрафовал, не было случаев. Мы же не можем запереть их дома. Поймите, они молодые ребята и у них есть потребности физиологические. Знакомиться с кем-то, с кем-то встречаться, любить», - добавил Суркис.

Ранее «Главред» сообщал, что Милевский вошел в символическую сборную Евро-2012 худших игроков, при этом он регулярно попадает в светские новости.

фото: dynamo.kiev.ua

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