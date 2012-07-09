Очевидцы о наводнении на Кубани: Крымск – филиал ада на земле

9 июля 2012, 16:04

Очевидцы разрушительного наводнения на Кубани, во время которого погибли более 170 человек и еще 17 числятся без вести пропавшими, называют пострадавший город Крымск филиалом ада на земле

«То что там творится - страшно. Скажу сразу, я утверждаю на все 100%: сброс воды был, это не дождь»,  - пишет блогер kotenarina.

 

Заборы с кирпичными столбами - лежат на земле, листы железа погнуты с нечеловеческой силой. Видно, что шел вал воды, и вал этот был огромен. В домах виден уровень прибывшей воды. На многих домах нет крыш, обвалены стены. Внутри смесь грязи и ила, по 30-40 см толщиной. Я прошла порядка 26 домов, люди сами просили зайти внутрь и посмотреть - что там творится. мебель, холодильники, как игрушки, разбросаны по углам. Вещи, технику - выносило в огороды и сады. Все покрыто грязью. Повсюду перевернутые машины, поток сносил все на своем пути. Люди плачут…», - сообщает kotenarina.

Знаете, это то ощущение страха, безысходности, которое ощущаешь физически. Боль. Женщина с двумя сыновьями по 13 и 16 лет стояла 5 часов на пирамиде из кухонного и журнального столов, наблюдая, как прибывает вода, молясь, только бы выжить. В соседнем с ней доме бабушка с дочерью утонули. Много жертв. Прицепились полицейские с глупым вопросом - по какому праву я тут фотографирую. Поняв, что адекватно этим ребятам я ничего не объясню и ситуация развивалась не в мою пользу, когда они начали хватать за ремень камеры, пришлось озвучить тех, чьей поддержкой я заручилась, чья поддержка мне была официально обещана на момент моего нахождения в городе, включить пятую скорость и по грязи-лужам ретироваться», - рассказывает блогер.

 Она описывает то, что услышала лично от жителей Крымска: «Подпишусь под каждым их словом! Оповещения никакого НЕ БЫЛО!В 10 вечера внезапно отключился свет. Люди подумали - видимо авария, не придав значения. В промежутке между 12.00 ночи и 01.00 ночи внезапно поднялся гул, те, кто не спали - выскакивали на улицу и падали в воду, т.к. вода прибывала и уже были затоплены дворы. Вода прибывала часов до 5 утра, потом пошла медленно на спад».   

«На улицах видела прикрытые трупы людей. Пострадавшие в один голос практически говорят о том, что губернатор обманул президента. Был слив!» - возмущается kotenarina.

Ранее «Главред» сообщал, что жертв может быть значительно больше – очевидцы говорят, что счет может идти на сотни, поскольку на улицах затопленного Крымска стоят КамАЗы, груженые телами погибших. Возле городского морга стоят три рефрижератора, под завязку забитые трупами.

фото, видео: kotenarina.livejournal.com, youtube.com

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