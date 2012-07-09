Фильм "Дом с башенкой" должен попасть в украинский кинопрокат - эксперты

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Эксперты в области кино считают, что фильм "Дом с башенкой", получивший главный приз конкурсной программы "От Востока к Западу" на 47-м Международном кинофестивале в Карловых Варах, должен попасть в кинопрокат и дойти до украинского массового зрителя.

В частности, гендиректор Международного киевского кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи считает победу фильма режиссера Евы Нейман существенным событием. Также он выразил надежду на то, что фильм дойдет до массового зрителя.

"Картину увидели, у нее были хорошие отзывы. Надеюсь, это даст возможность фильму выйти хотя бы в украинский прокат. А сами победители расскажут, заинтересовались ли этой картиной международные дистрибьюторы", - сказал Халпахчи.

Такое же мнение выразил и кинорежиссер Лесь Санин.

"Опыт моих коллег показывает, что после победы на фестивалях фильм невозможно нигде увидеть, никто не занимается его продвижением. Каждая победа украинского кино - это потрясающая история, но это победа не индустрии, а конкретного человека, который, несмотря ни на что, добился признания своей работы", - считает он.

Напомним, другие специалисты в сфере киноиндустрии очень позитивно оценили победу "Дома с башенкой" на МКФ в Карловых Варах.

Так, например, кинокритик Андрей Алферов уверен, что победа фильма важна не только для его творцов - режиссера Евы Нейман, продюсера Александра Ткаченко, актеров, задействованных в картине, но и для всей украинской киноиндустрии.

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