В Беларуси в ДТП разбились двое украинских заробитчан

В Беларуси в результате ДТП погибли 2 украинца и 2 госпитализированы из-за наезда легкового автомобиля на грузовик

Об этом заявила начальник пресс-службы Госавтоинспекции управления внутренних дел Брестского облисполкома Беларуси Наталья Сахарчук, сообщают «Украинские новости».

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По ее словам, украинцы на автомобиле Daewoo возвращались из России с заработков, и водитель, 48-летний житель Днепропетровской области, заснул за рулем.

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В результате Daewoo врезался в грузовик МАЗ с полуприцепом, который стоял на въезде на автомобильную заправочную станцию.

Водитель Daewoo и его 20-летний сын, который сидел на переднем сидении, погибли на месте.

2 пассажира на задних сиденьях, жители Ивано-Франковской области 31 и 33 лет, в тяжелом состоянии доставлены в реанимационное отделение больницы.

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По состоянию на 9 июля один из них все еще находится в тяжелом состоянии.

По словам Сахарчук, данное ДТП - уже третье с начала года с участием украинцев.

Причем все случаи схожи: украинцы возвращаются с заработков из России через Беларусь и засыпают за рулем.

Напомним, 7 июля, в Черниговской области в ДТП попал автобус, перевозивший паломников из Великих Лук Псковской области РФ. Автобус следовал в Почаевскую лавру (Тернопольская область). В результате аварии погибли 14 человек, 29 пострадали.

фото: telegraf.by

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