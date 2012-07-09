В Беларуси в ДТП разбились двое украинских заробитчан

В Беларуси в результате ДТП погибли 2 украинца и 2 госпитализированы из-за наезда легкового автомобиля на грузовик
Об этом заявила начальник пресс-службы Госавтоинспекции управления внутренних дел Брестского облисполкома Беларуси Наталья Сахарчук, сообщают «Украинские новости».
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По ее словам, украинцы на автомобиле Daewoo возвращались из России с заработков, и водитель, 48-летний житель Днепропетровской области, заснул за рулем.
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В результате Daewoo врезался в грузовик МАЗ с полуприцепом, который стоял на въезде на автомобильную заправочную станцию.
Водитель Daewoo и его 20-летний сын, который сидел на переднем сидении, погибли на месте.
2 пассажира на задних сиденьях, жители Ивано-Франковской области 31 и 33 лет, в тяжелом состоянии доставлены в реанимационное отделение больницы.
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По состоянию на 9 июля один из них все еще находится в тяжелом состоянии.
По словам Сахарчук, данное ДТП - уже третье с начала года с участием украинцев.
Причем все случаи схожи: украинцы возвращаются с заработков из России через Беларусь и засыпают за рулем.
Напомним, 7 июля, в Черниговской области в ДТП попал автобус, перевозивший паломников из Великих Лук Псковской области РФ. Автобус следовал в Почаевскую лавру (Тернопольская область). В результате аварии погибли 14 человек, 29 пострадали.
фото: telegraf.by
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