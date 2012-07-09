В УПЦ МП опровергли информацию об отравлении наместника Лавры

{1-}В УПЦ МП опровергли информацию, распространенную 9 июля в СМИ, об отравлении наместника Киево-Печерской лавры владыки Павла.

Об этом сообщил пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ Георгий Коваленко, пишет ГолосUA.

"Я не понимаю, что это за информация в СМИ, которую все сейчас подхватили. У меня нет подтверждения самого владыки Павла", - сказал пресс-секретарь.

При этом протоиерей заявил, что Василий Анисимов, на которого ссылается издание, где появилась информация о якобы отравлении владыки Павла, не является пресс-секретарем УПЦ МП. Также Коваленко отметил, что уже в ближайшее время сам владыка Павел даст официальный комментарий по этому поводу.

Как сообщал Главред, в крови наместника Киево-Печерской Лавры владыки Павла (Петра Лебедя) были обнаружены отравляющие вещества — ртуть и мышьяк.

Между тем, главный врач Киевской больницы №1 Игорь Чермак в комментарии этой ситуации сообщил, что такие вещества могли попасть в организм и через пищу, и воздушно-капельным путем.

фото: golosua.com

Новости по теме:

В крови наместника Киево-Печерской лавры нашли мышьяк: возможно, его отравили



Наместник Киево-Печерской лавры: УПЦ КП не существует



Митрополит Владимир признал в церкви «раскол и противостояние»



