В УПЦ МП опровергли информацию об отравлении наместника Лавры

{1-}В УПЦ МП опровергли информацию, распространенную 9 июля в СМИ, об отравлении наместника Киево-Печерской лавры владыки Павла.
Об этом сообщил пресс-секретарь Предстоятеля УПЦ Георгий Коваленко, пишет ГолосUA.
"Я не понимаю, что это за информация в СМИ, которую все сейчас подхватили. У меня нет подтверждения самого владыки Павла", - сказал пресс-секретарь.
При этом протоиерей заявил, что Василий Анисимов, на которого ссылается издание, где появилась информация о якобы отравлении владыки Павла, не является пресс-секретарем УПЦ МП. Также Коваленко отметил, что уже в ближайшее время сам владыка Павел даст официальный комментарий по этому поводу.
Как сообщал Главред, в крови наместника Киево-Печерской Лавры владыки Павла (Петра Лебедя) были обнаружены отравляющие вещества — ртуть и мышьяк.
Между тем, главный врач Киевской больницы №1 Игорь Чермак в комментарии этой ситуации сообщил, что такие вещества могли попасть в организм и через пищу, и воздушно-капельным путем.
фото: golosua.com
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