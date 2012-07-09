Победу "Дома с башенкой" назвали шансом талантов заявить о себе

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Генеральный продюсер телеканала "Интер" Владимир Зеленский считает, что первая премия украинского фильма "Дом с башенкой" на фестивале в Карловых Варах - это возможность для молодых талантов заявить о себе.

"Украинское кино сейчас находится на начальной стадии развития. Мы ведем переговоры о том, чтобы вывести его на мировую арену. Этот процесс очень трудный и длительный, но шанс добиться международного уровня есть всегда", - считает шоумен и продюсер.



Он поздравил команду ленты "Дом с башенкой" с победой в Карловых Варах и добавил, что такие победы дают возможность молодым талантам заявить о себе.

Напомним, фильм « Дом с башенкой» режиссера Евы Нейман получил главный приз конкурсной программы "От Востока к Западу" на МКФ в Карловых Варах.

Эксперты в сфере кино считают, что фильм должен попасть в украинский кинопрокат.

Так, например, кинокритик Андрей Алферов уверен, что победа фильма важна не только для его творцов - режиссера Евы Нейман, продюсера Александра Ткаченко, актеров, задействованных в картине, но и для всей украинской киноиндустрии.

фото: vokrug.tv, пресс-служба 1+1

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