Масштабный пожар в Харькове: горели склады чая

{1-}9 июля, в Харькове на пр-те Победы вспыхнул склад площадью в 150 кв. м, на котором хранился чай, сообщает АТН

О происшествии сообщил охранник предприятия. Спасали товар от пожара восемь подразделений МЧС и база газодымозащитной службы. Однако ликвидировать пожар удалось не сразу: по словам спасателей, работу усложняло сильное задымление.

Кроме того, специалистам пришлось не только тушить огонь, но и выносить чай. К счастью, вскоре пожар локализовали, и обошлось без пострадавших.

Правоохранители выясняют причину ЧП в Харькове.

Напомним, 21 июня, в Хортицком районе Запорожья загорелся супермаркет «Сильпо». Из торговых залов были выведены 272 человека, из них 28 - сотрудники магазина, никто из них не пострадал.

Фото: atn.ua Видео: youtube.com

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