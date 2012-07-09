Масштабный пожар в Харькове: горели склады чая

{1-}9 июля, в Харькове на пр-те Победы вспыхнул склад площадью в 150 кв. м, на котором хранился чай, сообщает АТН
О происшествии сообщил охранник предприятия. Спасали товар от пожара восемь подразделений МЧС и база газодымозащитной службы. Однако ликвидировать пожар удалось не сразу: по словам спасателей, работу усложняло сильное задымление.
Кроме того, специалистам пришлось не только тушить огонь, но и выносить чай. К счастью, вскоре пожар локализовали, и обошлось без пострадавших.
Правоохранители выясняют причину ЧП в Харькове.
Напомним, 21 июня, в Хортицком районе Запорожья загорелся супермаркет «Сильпо». Из торговых залов были выведены 272 человека, из них 28 - сотрудники магазина, никто из них не пострадал.
Фото: atn.ua Видео: youtube.com
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