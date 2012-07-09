На Виннитчине собака загрызла ребенка: матери грозит 8 лет тюрьмы

{1-} В воскресенье, 8 июля, в Гайсине Винницкой области произошла ужасная трагедия. Мать оставила без присмотра 2-летнюю дочку, которую загрызла собака. Теперь матери грозит 8 лет тюрьмы.

По словам начальника Гайсинского РО УМВД Андрея Пихоцкого, трагедия произошла на одном из предприятий Гайсина.

Милиция выяснила, что девочку привезла на территорию предприятия ее мать, 23-летняя жительница одного из сел. района. Около 23 часов молодая женщина вместе с ребенком приехала ... на свидание к мужчине, который работал здесь охранником.

Оставив дочь в помещении сторожевой охраны, женщина проводила время вместе с любовником на территории предприятия. Девочка уснула, но среди ночи проснулась и, не найдя мамы, испугалась и начала плакать. Ребенок звал мать, толкал дверь. На детский крик в помещение забежал сторожевой пес и набросился на девочку ...

Растерзанное тельце девочки горе-мать и ее друг обнаружили около 5-ти часов утра.

В отношении матери и ее друга возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.3 ст.135 УК Украины (заведомоеоставление в опасностилица, лишенноговозможностипринятьмеры к самосохранению по малолетству). За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

Кроме того решается вопрос о привлечении матери к уголовной ответственности согласно ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия).

Ранее «Главред» сообщал, что в Крыму погибла трехлетняя девочка, получив от дворовой собаки рваные укушенные раны. Находившееся на цепи животное дотянулось до ребенка и напало на него. Мать пыталась отбить девочку, но не смогла.

фото: zoonoz.ru

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