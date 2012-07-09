Муратова о «Доме с башенкой»: талантливые люди сняли достойный фильм

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После того, как украинский фильм «Дом с башенкой» победил на 47-м Международном кинофестивале в Карловых Варах, выдающаяся кинорежиссер Кира Муратова заявила, что она рада, что находятся талантливые люди, которые создают достойные фильмы.

«Я рада, что все же находятся талантливые люди, которые создают достойные фильмы.

«Это послужит стимулом для других», - отметила Муратова, имея ввиду победу фильма «Дом с башенкой» на 47-м Международном кинофестивале в Карловых Варах.

Картина «1+1 production» наряду с 12-ю другими работами, которые оценивало международное жюри, принимала участие в конкурсной программе фестиваля «От Востока к Западу».

Напомним, режиссер Ева Нейман сняла фильм по автобиографическому рассказу Фридриха Горенштейна «Дом с башенкой», который представила на 47-м Международном кинофестивале в Карловых Варах в конкурсной программе фестиваля «От Востока к Западу».

Трагическая история 8-летнего мальчика, возвращавшегося с мамой в родной город из эвакуации, зимой 1944 года. На полпути домой, на неизвестном полустанке, их снимают с поезда, так как мать мальчика заболевает тифом и вскоре умирает. Ребенок остается один на один со своим горем, среди чужих людей которым, по большому счету, нет до него дела. Доверившись незнакомцам, он продолжает свой путь домой. Все, что он запомнил о месте, где навсегда осталась его мама, - это то, что на привокзальной площади стоит старый дом с башенкой.

фото: kinote.info, пресс-служба 1+1

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