Раненый оправдал сына регионала: пистолет выстрелил сам

{1-} Раненый в результате стрельбы из боевого пистолета в Новоархангельске Кировоградской области Эдуард Степаненко заявил, что сын регионала Ростислав Крамар не виноват в произошедшем инциденте.

Случившееся в ночь с 6 на 7 июля, по его словам, обычная случайность, поэтому он попросил не переводить событие в политическую плоскость, сообщают «Новини Кіровоградщини».

«Мы отдыхали на районном пляже. Ростислав - мой знакомый. Я подошел к нему поздороваться. Я едва только вышел из воды. Увидел у него пистолет. Попросил показать. Руки у меня были мокрые. Пистолет выскользнул и выстрелил», - рассказал Степаненко свою версию событий.

Сегодня раненый чувствует себя хорошо и не считает инцидент основанием для общеукраинского скандала.

«Очень прошу не переводить то, которое произошло, в политическую плоскость. Все произошло из неосторожности», - резюмировал Степаненко.

Как утверждают местные СМИ, Крамар сначала приставил пистолет к виску Степаненко, а затем выстрелил в руку, отстрелив при этом мизинец, а также ранил его в ногу. На месте происшествия были найдены 9 гильз, об этом со ссылкой на свои источники сообщает онлайн-журнал «Гречка».

Ранее «Главред» сообщал, что на 7 июля между мужчинами, отдыхавшими на одной из баз в Новоархангельске, произошел конфликт, который закончился стрельбой. В результате ее Степаненко получил тяжелые ранения.

Новоархангельский РО УМВД возбудил уголовное дело. В настоящее время продолжается проверка всех обстоятельств.

Также напомним, что пресс-служба областной организации партии «Батьківщина» распространила информацию, что сын депутата Кировоградского областного совета от Партии регионов Ростислав Крамар тяжело ранил из огнестрельного оружия жителя Новоархангельска.

Теперь облорганизация Партии регионов будет судиться с «Батьківщиною» за распространение недостоверной информации.

фото: donbass.ua

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