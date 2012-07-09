Режиссер «Дома с башенкой»: спасибо талантливым людям, которые мне доверяли

{1-}
Режиссер Ева Нейман, чей фильм «Дом с башенкой» победил на 47-м Международном кинофестивале в Карловых Варах поблагодарила талантливых людей, которые ей доверяли.
Напомним, картина «Дом с башенкой» получила главный приз в конкурсной программе фестиваля «От Востока к Западу».
«Я очень тронута, и мне невероятно приятно. И я действительно очень благодарна тем талантливым людям, которые работали со мной и которые мне доверяли. Для меня как для режиссера, это признание, для меня это надежда, что мой следующий проект состоится», - поделилась своими впечатлениями Ева.
Но тут же пожалела, что талантливые украинские режиссеры слишком часто оставляли страну и начинали работать в других государствах.
«Я надеюсь, что победы в международных конкурсах научат Украины ценить свои таланты. А для них это станет поддержкой и стимулом для выхода в свет», - говорит Нейман. Напомним, МКФ в Карловых Варах - ежегодный кинофестиваль, который проводится в июле в Карловых Варах (Чехия).
С 1956 года относится к категории А и является крупнейшим кинофестивалем Центральной и Восточной Европы. Картина «1 +1 production» «Дом с башенкой» приняла участие в конкурсной программе фестиваля «От Востока к Западу».
Генеральный продюсер кинокомпании «SOTA Cinema Group» Олег Кохан также поздравил режиссера Еву Нейман и продюсера «1 +1 production» Александра Ткаченко с победой в конкурсе.
Новости по теме:
Муратова о «Доме с башенкой»: талантливые люди сняли достойный фильм
Фильм «Дом с башенкой» должен попасть в украинский кинопрокат - эксперты
Победу «Дома с башенкой» назвали шансом талантов заявить о себе
Украинский фильм «Дом с башенкой» победил на кинофестивале в Карловых Варах