Режиссер «Дома с башенкой»: спасибо талантливым людям, которые мне доверяли

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Режиссер Ева Нейман, чей фильм «Дом с башенкой» победил на 47-м Международном кинофестивале в Карловых Варах поблагодарила талантливых людей, которые ей доверяли.

Напомним, картина «Дом с башенкой» получила главный приз в конкурсной программе фестиваля «От Востока к Западу».

«Я очень тронута, и мне невероятно приятно. И я действительно очень благодарна тем талантливым людям, которые работали со мной и которые мне доверяли. Для меня как для режиссера, это признание, для меня это надежда, что мой следующий проект состоится», - поделилась своими впечатлениями Ева.

Но тут же пожалела, что талантливые украинские режиссеры слишком часто оставляли страну и начинали работать в других государствах.

«Я надеюсь, что победы в международных конкурсах научат Украины ценить свои таланты. А для них это станет поддержкой и стимулом для выхода в свет», - говорит Нейман. Напомним, МКФ в Карловых Варах - ежегодный кинофестиваль, который проводится в июле в Карловых Варах (Чехия).

С 1956 года относится к категории А и является крупнейшим кинофестивалем Центральной и Восточной Европы. Картина «1 +1 production» «Дом с башенкой» приняла участие в конкурсной программе фестиваля «От Востока к Западу».

Генеральный продюсер кинокомпании «SOTA Cinema Group» Олег Кохан также поздравил режиссера Еву Нейман и продюсера «1 +1 production» Александра Ткаченко с победой в конкурсе.

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