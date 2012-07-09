В Украину придут ливни и грозы, но потопа не будет - синоптики

{1-} В ближайшее время в Украину придут грозы, ливни и шквалы, но наводнение вроде потопа на Кубани стране не грозит. Такой прогноз озвучил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, ухудшения погодных условий можно ждать уже в ближайшую неделю. Начиная с сегодняшнего дня, с крайних западных областей осадки будут распространяться на большую часть территории Украины, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

«Это осадки ливневого характера с грозами, местами град и шквалы», - сказал он, добавив, что до 16 июля грозовая погода захватит всю территорию Украины.

«При грозах локально будут выпадать сильные ливни, град и будет отмечаться шквальное усиление ветра разной интенсивности», - заявил он.

При этом Кульбида успокоил, что к наводнениям такой силы, как на Кубани, где погиб 171 человек, грозы в Украине не приведут. «Синоптический процесс, который обусловил выпадение за несколько дней огромного количества осадков, является стационарным. Именно этим и вызвано то огромное количество осадков. То есть он уже несколько дней практически стоит над Северным Кавказом. Это высотный циклон, который обусловливает формирование таких мощных кучевых дождевых облаков. Распространения на нашу территорию именно этого конкретного процесса мы не ожидаем. У нас будут атмосферные процессы двигаться с запада в ближайшие дни», - пояснил он.

Вместе с грозами в Украину придет небольшое похолодание. Если сегодня в некоторых регионах страны температура в тени превышала 30 градусов выше нуля, то с 11 июля столбик термометра упадет до 23-28 градусов: «15-20 июля, по нашим оценкам, должен сохраняться умеренный температурный режим, и в отдельные дни - грозовые дожди».

Ранее «Главред» сообщал, что в результате разрушительного наводнения на Кубани погиб 171 человек, еще 17 человек числятся без вести пропавшими.

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