На Кубани паника: ходят слухи о второй волне потопа

Жители Крымска, пострадавшие от потопа, перекрыли улицу Ленина из-за слухов о прорыве дамбы и второй волне наводнения, сообщает в своем микроблоге корреспондент "Коммерсанта" Олег Кашин. О какой именно дамбе идет речь, не уточняется.
Как сообщают СМИ, в городе началась паника. Люди пытаются выехать из Крымска и забираются на самые высокие места, в том числе на крыши домов, пишет lenta.ru.
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Сотрудники МЧС и полиции ездят по городу и опровергают информацию о прорыве дамбы. Справорос Илья Пономарев пишет, что успокоить людей пытаются также сотрудники ГИБДД.
По словам главы МЧС Владимира Пучкова, по Крымску также ездят провокаторы, рассказывающие о второй волне наводнения. МВД РФ обещает привлечь к ответственности тех, кто дезинформирует жителей города.
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Начальник пресс-службы Южного регионального центра МЧС Олег Греков назвал слухи о разрушении дамбы "ложью и провокацией", передает "Интерфакс".
Заместитель руководителя оперативного штаба, чье имя не приводится, утверждает, что уровень воды на дамбах Варнава и Неберджай в норме, сообщает общественный деятель Алена Попова.
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Кроме того, жители Крымска, осмотревшие с вертолета Атукаевское водохранилище, не увидели на нем признаков сливов или второй волны. Накануне они не нашли визуальных признаков слива на Неберджаевском водохранилище.
Слухи о том, что намеренный слив воды с водохранилища стал причиной наводнения, появились в блогах сразу после катастрофы. В частности, такого мнения придерживался краснодарский эколог Сурен Газарян, однако затем он отказался от этой версии. Власти также опровергли, что с Неберджаевского водохранилища намеренно сливали воду.
В результате наводнения в Краснодарском крае погиб 171 человек, пострадали около 35 тысяч человек. 9 июля объявлено в России днем национального траура. Как сообщает ИТАР-ТАСС, в этот же день власти Кубани начали выплачивать компенсации пострадавшим. На нужды первой необходимости каждому члену семью выдается по 10 тысяч рублей.
фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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