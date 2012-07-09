В России простились с погибшими в автокатастрофе под Черниговом

{1-}9 июля, жители Псковской области простились с 14 погибшими в автокатастрофе под Черниговом паломниками.

Об этом сообщил представитель пресс-службы администрации региона.

В Великих Луках проходят похороны погибших в автокатастрофе. Проститься с великолучанами на площадь у Свято-Вознесенского собора собрались около тысячи человек, пишет РИА Новости.

На церемонии со словами соболезнования родным и близким погибших выступил губернатор Псковской области Андрей Турчак.

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"Нет тех слов, которые могут хоть как-то сгладить горечь потери. Вечная память погибшим. Здоровья и выздоровления тем, кто выжил в этой ужасной аварии", - передает пресс-служба слова главы региона.

Губернатор также пообещал и в дальнейшем поддерживать семьи пострадавших в автокатастрофе.

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Благочинный Великолукского округа игумен Савватий рассказал о внимании к трагедии со стороны патриарха Московского и всея Руси Кирилла и зачитал обращение к верующим митрополита Псковского и Великолуского Евсевия.

Слова поддержки родным и близким сказал и глава города Великих Лук Николай Козловский.

По окончании траурной церемонии все отправились к местам захоронения.

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В Псковской области объявлен трехдневный траур по погибшим в автокатастрофе под Черниговым. С 9 по 11 июля в городе Великие Луки будут приспущены государственные флаги, а также отменены все развлекательные передачи и мероприятия.

Напомним, автобус с паломниками из Псковской области перевернулся в субботу утром в Черниговской области. В результате аварии погибли 14 человек, еще 29 пострадали.

фото: pskov.ru видео:youtube.com

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