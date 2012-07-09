У кубанских властей было почти два часа, чтобы предупредить людей

{1-}От полутора до двух часов должно было хватить властям Краснодарского края на то, чтобы обойти дома, оповестить жителей и избежать массовых жертв во время потопа. К такому выводу пришли журналисты Slon.ru, которые пообщались с главой ситуационного центра Росгидромета Юрием Варакиным.

По его словам, по распоряжению руководителя ведомства Александра Фролова в ближайшее время будут опубликованы все сообщения, которые пересылались в адрес администрации края и МЧС.

{2-}

Первые предупреждения о сильных осадках начали рассылаться 4 июля. Первое существенное предупреждение было дано 6 июля в 9:55.

"По данным Гидрометбюро Новороссийск, сегодня в ближайшие 24 часа в регионе ожидается очень сильный дождь". Предупреждение было доведено до МЧС, Кубаньэнерго, РЖД и прочих ведомств.

6 июля в 20:15 было выдано предупреждение №9, в котором фигурировал город Крымск, в адрес администрации края и МЧС о том, что ожидается резкий подъем воды, который может угрожать постройкам и жизни людей. Выданные до этого предупреждения не содержали сведений о возможной катастрофе, а только сообщали о сильных дождях, что является обычным в это время года в этом регионе. По словам Юрия Варакина, после 8 вечера стало понятно, что ситуация нештатная.

Следующие предупреждения были выданы в 21:55, в 22:58 и так далее.

Губернатор Александр Ткачев говорит, что власти узнали о грозящей опасности примерно в 22:00 6 июля. Как видно, из фотографий, опубликованных в социальных сетях, SMS-оповещение было получено жителями 12:52 7 июля. При этом пик подъема воды наблюдался в 2-3 часам ночи 7 июля - то есть город уже был затоплен.

{3-}

Александр Ткачев написал в своем Twitter, что в ночь с 6 на 7 июля он находился в Геленджике.

Анонимный источник в МЧС подтвердил мнение главы ситуационного центра Росгидромета: полутора-двух часов вполне могло хватить для оповещения. Он также сообщил, что в таких случаях SMS-оповещения бесполезны - ночью люди спят. Вместо этого лучше использовать громкоговорители.

По инструкции необходимо организовать обход домов, в котором могут принимать участие силы гражданской обороны, подчиняющиеся МЧС, само МЧС, также к обходу обычно присоединяются чиновники администрации и простые жители. Людей в таком случае выводят на возвышенности, которые заранее известны в регионах, где случаются наводнения.

фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Новости по теме:

СМИ нашли виновных в массовой гибели людей от наводнения на Кубани



Количество жертв наводнения на Кубани превысило 170 человек



Кубани грозят новые оползни и селевые потоки



Новые подробности наводнения на Кубани: возбуждено уголовное дело







