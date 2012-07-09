В Киеве легковушка врезалась в фуру, есть пострадавшие

В Киеве недалеку от перекрестка проспекта Бажана с Днепровской набережной столкнулись "Шевроле Авео" и грузовик "Скания".
Легковушка практически не подлежит ремонту, а ее пассажир оказался в больнице, сообщает УНН.
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По предварительным данным установлено, что "Скания" двигалась в третьем ряду, когда вдруг ее зацепил, а затем перевернулся легковой автомобиль. Из его поврежденного бензобака начало вытекать горючее и учитывая аномальную жару машина лишь чудом не вспыхнула. Пассажирку легковушки госпитализировали.
На месте ДТП водитель "Шевроле" не смог объяснить причину этого столкновения по существу. Зато водитель фуры утверждал, что двигался с разрешенной скоростью в направлении Харьковской площади, маневрировал.
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По его словам, причина происшествия в том, что водитель "Авео" на большой скорости начал маневрировать и не смог справиться с управлением. Об этом свидетельствуют и следы юза, оставленные на асфальте.
Напомним, 8 июля, на 61 км автодороги Киев - Чоп, вблизи села Сытняки Макаровского района Киевской области произошло ДТП с тяжелыми последствиями.
Микроавтобус съехал в кювет и перевернулся. В ДТП погиб один пассажир, а водитель и еще восемь пассажиров транспортного средства получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу.
фото: .unn.com.ua
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