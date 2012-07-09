Спуск воды из водохранилища не был причиной наводнения на Кубани - эксперт

Специалисты Росгидромета в предварительном заключении о причине паводка на Кубани опровергают версию о том, что наводнение было вызвано спуском воды из Неберджаевского водохранилища.
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"По предварительному заключению специалистов Ситуационного центра Росгидромета спуск воды из Неберджаевского водохранилища невозможен технологически", - говорится в отчете, подготовленном специалистами Росгидромета, пишет Интерфакс-Украина.
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Как указывается в документе, плотина является насыпной сплошной и никаких шлюзов в ней нет.
"Для слива воды предусмотрен шахтный водосброс. В случае превышения нормального подпорного уровня происходит слив воды в реку по трубе, при этом расходы не превышают 60-75 м3/с. Поэтому это не могло быть причиной паводка или так называемой второй волны. В настоящий момент плотина цела", - подчеркивается в отчете.
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По мнению экспертов, катастрофическое наводнение в бассейне реки Адагум связано с тем, что в районе Мархотского перевала (верховья рек Баканка и Неберджайка) выпало 300 мм осадков, не характерных для данной территории.
"Такое количество осадков, выпавших за короткий временной интервал, характерно для экваториальной и тропической зон, но не для Кубани. Это почти полугодовая норма для данного района", - уточняется в сообщении.
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Ранее «Главред» сообщал, что наводнение в Краснодарском крае было вызвано проливными дождями. Потоки воды переполнили водоотводные сооружения и создали экстренную ситуацию в Геленджике, Новороссийске и Крымском районе Кубани. В подтопленных регионах был введен режим чрезвычайной ситуации. Сообщалось о гибели более 170 человек.
фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
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