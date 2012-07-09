Динамовец опубликовал систему штрафов киевского клуба

{1-}Защитник киевского "Динамо" бразилец Бетао сфотографировал таблицу штрафных санкций серебряного призера чемпионата Украины на сезон-2012/13 и опубликовал ее на своей странице в Twitter, пишет ТСН.

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Так, согласно документу, опоздания на любые клубные мероприятия караются штрафом в 500 долларов, а за пропуск - сумма вдвое больше. Появление в нетрезвом состоянии и пребывание в развлекательных заведениях после 24:00 и несвоевременное возвращение из отпуска наказывается на сумму, которую установит президент клуба Игорь Суркис.

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Использование мобильного телефона в автобусе во время выезда на матч и в раздевалке обойдется нарушителю в 500 долларов. А игра в карты в день матча - в 1 тысячу. За несоблюдение установленного веса футболист должен заплатить 500 долларов. За необоснованный "горчичник" штраф - 5 тысяч долларов, а за удаление - 10 тысяч.

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Напомним, в минувшем году защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди заплатит рекордный штраф в истории клуба за свое неспортивное поведение в матче против израильского «Маккаби».

фото: tsn.ua

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