В Росии стартовала ракета "Протон-М" с голландским спутником связи

9 июля 2012, 21:58

Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и голландским спутником связи SES-5 (первоначальное название Sirius-5) стартовала в понедельник с космодрома Байконур, сообщил представитель Роскосмоса.

"Запуск состоялся в расчетное время. Отделение космического аппарата от разгонного блока "Бриз-М" запланировано на 7.50 мск вторника", - сказал собеседник, пишет РИА Новости.

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Этот запуск первоначально планировался на 19 июня, однако при подготовке к старту с космодрома Байконур было выявлено нарушение работы системы рулевой машины первой ступени ракеты-носителя. В результате было принято решение снять ракету со старта, поскольку технические неисправности, возникшие при подготовке "Протона-М", оперативно устранить не удалось. Запуск перенесли сначала на 7 июля, а затем на 9 июля - для дополнительных проверок ракеты-носителя, пояснял Роскосмос. Источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что запуск SES-5 был перенесен с 7 на 9 июля из-за проблем при проверке топливных баков "Протона-М".

Контракт на использование "Протона-М" для выведения спутника SES-5 заключила компания International Launch Services Inc. (ILS). ILS была зарегистрирована в 1995 году в США, ее штаб-квартира расположена в городе Рестон (штат Вирджиния). С мая 2008 года контрольный пакет акций ILS принадлежит российскому центру имени Хруничева, который разрабатывает и изготавливает "Протон-М" и "Бриз-М".

SES-5 - коммерческий геостационарный спутник связи, принадлежащий голландскому спутниковому оператору SES World Skies. Космический аппарат был изготовлен американской компанией Space Systems/Loral. На нем установлены 36 транспондеров Ku-диапазона для предоставления услуг в странах северной Европы, балтийского региона и на африканском рынке, а также 24 транспондера С-диапазона, что обеспечит широкополосную связь. Кроме того, имеется возможность устанавливать связь по каналу Земля - спутник в диапазоне Ka между Европой и Африкой. В дополнение к основной полезной нагрузке на спутнике установлены ретрансляторы системы EGNOS (в диапазоне L). Система EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) - Европейская геостационарная служба навигационного покрытия, предназначенная для улучшения работы систем GPS, ГЛОНАСС и Galileo в Европе. Срок активного существования SES-5 - более 15 лет.

фото:federalspace.ru

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