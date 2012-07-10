В окрестностях Рима произошло землетрясение

{1-} Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в понедельник в провинции Рима. Как передает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ, толчки отчетливо ощущали жители юго-запада, юга и юго-востока итальянской столицы.
По информации Национального института геофизики и вулканологии Италии, эпицентр подземного толчка, который был зарегистрировал в 17:13 по местному времени (19:13 по Москве), залегал на глубине 10 километров и находился неподалеку от городков Монтекомпарти, Колонна и Монте- Порцио-Катоне, расположенных примерно в 15 километрах от Рима.
По данным службы Гражданской обороны, информации о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения пока не поступало, однако, многие римляне в страхе покинули дома и офисы, когда почувствовали подземный толчок.
"Мы услышали гул, а потом дом задрожал. Мы все выбежали на улицу", - говорит один из очевидцев.
Фото: lastampa.it
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