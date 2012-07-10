Ученые: реальный Бэтмен неплохо бы летал, но плохо бы приземлялся

{1-} Главный герой культовых комиксов и фильмов, человек-летучая мышь Бэтмен в реальности мог неплохо летать, но испытывал бы большие проблемы с посадкой из-за слишком высокой скорости, выяснили физики из британского университета Лейчестера.

Дэвид Маршалл и его коллеги с факультета физики и астрономии проанализировали с точки зрения аэродинамики один из эпизодов вышедшего в 2005 году фильма Кристофера Нолана Бэтмен: Начало, где главный герой планирует вниз с высокого здания. Об этом сообщает британская Daily Telegraph.

При перемещении в воздухе Бэтмен использует специальный плащ, изготовленный из ткани, обладающей «эффектом памяти». Когда плащ встречает поток воздуха, он выпрямляется и становится жестким, благодаря чему он удерживает владельца такой накидки в воздухе, сообщает РИА Новости.

Группа физиков под руководством Маршалла рассчитала все силы, действующие на человека во время подобного полета, и применила полученные формулы к плащу, который использовал герой в киноленте 2005 года.

По расчетам ученых, площади плаща и связанной с ней подъемной силой достаточно для поддержания тела Бэтмена с условной массой в 90 килограммов на лету. При этом супергерой будет лететь с достаточно высокой скоростью - от 60 до 100 километров в час.

Тем не менее, Бэтмен будет опускаться очень быстро - он опустится со здания высотой в 150 метров за три секунды и пролетит при этом примерно 350 метров. Физики отмечают, что человек-летучая мышь вряд ли сможет пережить приземление, так как скорость полета будет достигать 80 километров в час в последние мгновения полета.

Таким образом, полет при помощи плаща Бэтмена возможен, но крайне опасен для жизни человека из-за высокой скорости приземления, заключают ученые.

Фото: kinovosti.com

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