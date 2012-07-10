Мажор Петросян, устроивший смертельное ДТП, на свободе и участвует в гонках

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Феликс Петросян, cын экс-депутата одесского облсовета, который 5 лет назад устроил масштабную аварию, повлекшую гибель человека, 8 июля участвовал в соревнованиях по дрифтингу — скоростному преодолению короткой извилистой трассы.
На турнире Round 5: Black Sea Challengе, состоявшемся в Овидиополе, Петросян выступал за Армению, а в заявке был указан под ником «Фела», сообщает Сегодня.
В соревнованиях Феликс выступил вполне достойно.
«Он проиграл в парном заезде венгру, который стал чемпионом турнира. Но ехал Фела с большим мастерством», — пояснил изданию завсегдатай турниров по дрифтингу Андрей Ивахницкий.
В то же время, увидев журналистов с фотокамерами, Петросян потребовал, чтобы его не фотографировали и всячески уворачивался от объективов.
Гонки в Одессе. 4 июля 2011 года. Феликс Петросян (справа) возле «Ниссана». Фото: А.Сибирцева
Как ранее писал Главред, ночью 13 января 2008 года на ул. Вильямса студент юридической академии Петросян-младший в пьяном виде совершил ДТП, повредив 11 машин. В аварии погиб 28-летний Владимир Рошко. В 2010-м Приморский райсуд решил, что вина Петросяна не доказана. Но Верховный суд вернул дело на доследование.
На днях появилась информация, что дело пытались «замять» за $2 млн.
Как рассказал источник на условиях анонимности, именно такую сумму обещали заинтересованные лица, чтобы похоронить дело.
«Есть данные, что в процессе расследования на подкуп различных правоохранителей было роздано около 1 млн долларов, что значительно подкосило финансовое положение семьи Петросян. Однако после того как отец Феликса, Петросян-старший, умер (в мае 2010-го - прим. ред.), прессинг на прокуратуру несколько ослаб, следствие активизировалось», - отметил он.
фото: Сегодня
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