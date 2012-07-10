В Украине ночная гроза оставила без света 124 населенных пункта

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Ночная гроза, обрушившаяся на центральные районы Украины 10 июля, нанесла серьезный ущерб.

Из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, в ночь с 9 на 10 июля обесточены 124 населенных пункта в шести областях Украины, сообщает пресс-служба МЧС.

По состоянию на утро 11 июля в Киевской области обесточены 32 населенных пункта, в Черниговской – 22, в Хмельницкой – 21, в Житомирской – 20, в Винницкой – 18, Ивано-Франковска – 11.

Как ранее писал Главред, 10 июля директор Украинского гидрометцентра Украины Николай Кульбида предупредил, что вближайшее время в Украину придут грозы, ливни и шквалы.

По его словам, ухудшения погодных условий можно ждать уже в ближайшую неделю. Начиная с сегодняшнего дня, с крайних западных областей осадки будут распространяться на большую часть территории Украины.

«Это осадки ливневого характера с грозами, местами град и шквалы», - сказал он, добавив, что до 16 июля грозовая погода захватит всю территорию Украины.

«При грозах локально будут выпадать сильные ливни, град и будет отмечаться шквальное усиление ветра разной интенсивности», - заявил он.

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