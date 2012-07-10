Скандал после Евро: Польша судится за стадион

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Принадлежащая польскому государству компания Narodowe Centrum sportu (NCS) требует от компании Zurich Insurance выплатить около 46 млн долларов банковской гарантии по делу о стоительстве стадиона "Народовый" в Варшаве, на котором проходили матчи Евро-2012.

Госкомпания заявила, что фирма Alpine Construction, страховщиком которой выступает Zurich Insurance, не полностью выполнила условия контракта на строительство стадиона, сообщает УНИАН со ссылкой на польскую газету DziennikGazetaPrawna.

"Польские участники консорциума компаний, которые строили его вместе с Alpine - Hydrobudowa и PBG - объявили о банкротстве, поэтому из уже ничего не вытянешь. Только австрийцы еще имеют деньги, а на стадионе осталась проблема не оплаченных работ субподрядчиков", - сказал газете один из представителей NCS на условиях анонимности.

NCS подала свое заявление через два дня после завершения финальной части чемпионата Европы по футболу, первый матч которого состоялся 7 июня как раз на построенном к турниру Национальном стадионе «Народовый».

В то же время, представители Alpine неофициально заявили газете, что выполнили контракт и намерены в суде отстаивать свою правоту, отметив, что заказчик строительства футбольной арены вносил дополнительные изменения в проект, которые увеличивали его стоимость, а польское правительство не хотело оплачивать эти дополнительные работы.

"У нас такое чувство, что кто-то хочет обокрасть фирму. Мы не позволим этого и готовим своих юристов", - отметили в компании.

Как ранее писал Главред, польское правительство потратило на строительство Национального стадиона в Варшаве, который был сооружен в рамках подготовки страны к Евро-2012, около 500 млн долларов (без НДС).

Накануне турнира ряд субподрядчиков, работавших на этом объекте, заявили о намерении заблокировать открытие футбольного турнира, если не получат гарантий выплаты долгов.

За несколько дней до начала Евро-2012 представители NCS дали субподрядчикам такие гарантии. Министр спорта и туризма Польши Йоанна Муха заявляла, что власти выплатят задолженность за счет банковской гарантии генподрядчика.

фото: gazeta.pl

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