Пострадавшие на Кубани обвиняют власти в чудовищной подлости и равнодушии

10 июля 2012, 08:59

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Пострадавшим от наводнения на Кубани начали раздавать компенсации и гуманитарную помощь, но местные чиновники прибегают к немыслимым ухищрениям, дабы заплатить по-минимуму и заодно снять с себя ответственность за произошедшее.

В частности, некоторым пострадавшим деньги выдают только под расписку о том, что они 6 июля вечером были вовремя оповещены о приближающемся бедствии, сообщает КоммерсантЪ.

И люди такие расписки оставляют - другого выхода получить причитающееся у них просто нет.

При этом жители продолжают утверждать, что никакого оповещения на самом деле не было. Одна женщина рассказала, что в ночь катастрофы выходила в дежурство: работал и телевизор, и телефон, но не было ни бегущей строки, ни sms.

Развоз гуманитарной помощи также организован плохо, хотя дороги не перекрыты и помощь из других районов края и России по линии МЧС поступает непрерывно. В Крымске, принявшем основной удар стихии, расположены восемь точек выдачи помощи, но далеко не все могут сами за ней прийти. Кто-то - из-за возраста и здоровья или потому, что стережет свои дома.

Никаких списков и учета при выдаче гуманитарной помощи не ведется, и, как жалуются раздающие, за ней приходят одни и те же люди. А для развоза помощи тем, кто прийти не может, не хватает сотрудников.

В то же время в МЧС сообщают о завершении активной фазы поисково-спасательной операции и начале "этапа восстановительных работ и жизнеобеспечения пострадавшего населения. В Геленджике, Новороссийске и Крымске, по официальным данным, вода уже откачана из 2,918 тысячи домов, что составляет 69% от необходимых объемов.

В то же время, пострадавшие люди утверждают, что со стороны чиновников после случившегося видят полное безразличие.

Человек, чудом спасшийся из затонувшей машины, рассказывает, что он и дочка, которая была с ним в момент удара стихии, спаслись, но исключительно своими силами. "Мы были счастливы, что спаслись, но дальше началась запредельная подлость со стороны чиновников, спасателей - всех! - говорит он. - Я подошел к человеку из МЧС, спросил, помогут ли нам вытащить машину, куда обратиться пострадавшим. Он равнодушно на меня посмотрел и сказал, что их главная задача - собрать трупы. Я спросил, можно ли хотя бы у него мобильный телефон попросить позвонить семье, он ответил, что у него телефон личный, не служебный. Это была какая-то последняя капля".

Те, кто выжил в "мясорубке", как он называет бедствие, поняли, что на власть рассчитывать нечего, и начали сами координироваться, помогать друг другу. Правда, оформить документы о случившемся своими силами никак нельзя - приходилось обращаться к госслужбам, но они и тут не помогли - в МЧС велели звонить в полицию, в полиции послали в прокуратуру, те - в администрацию края, там - в администрацию поселка, там - в администрацию района...

Следующий "удар" ждал пострадавших в больнице: пострадавших родственников Юрия отказались госпитализировать в 1-й больнице Новороссийска, заявив, что про наводнение они все выдумали: по телевизору якобы показали, что воды было метра полтора. Дочке, получившей сотрясение, сказали, что про наводнение она придумала, чтобы не признаваться, что кто-то ударил ее по голове.

Как ранее писал Главред, у местных властей было от полутора до двух часов должно на то, чтобы обойти дома, оповестить жителей и избежать массовых жертв во время потопа. К такому выводу пришли журналисты Slon.ru, которые пообщались с главой ситуационного центра Росгидромета Юрием Варакиным.

По его словам, по распоряжению руководителя ведомства Александра Фролова в ближайшее время будут опубликованы все сообщения, которые пересылались в адрес администрации края и МЧС.

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