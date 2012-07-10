Очевидцы трагедии на Кубани обвиняют власти во лжи: трупы возили мешками

{1-} Люди, пострадавшие в трагедии на Кубани уверены, что власти существенно занижают масштабы катастрофы.

По словам свидетелей наводнения, в первые дни тела погибших вывозили по несколько сотен, тогда как по официальным данным жертвами стали около 170 человек.

Только в один из четырех моргов привезли около 400 трупов, сообщает Газета.ru со ссылкой на местную телерадиокомпаниб "Электрон".

"Какие 170 человек! Таких поселков как Баканка уже просто нет! Поселка с населением около полутысячи человек просто нет! Еще вчера по самому Крымску в водостоках лежали трупы стариков и детей. По ночам мешки с трупами вывозят КамАЗы рейсами около 300-500 мешков за рейс!" - написала пользователь "ВКонтакте", жительница Краснодара Ольга Горина.

"Только на улице, где жил старший брат, из домов вывезли 73 трупа. Брат открывал дома и помогал доставать трупы. Люди во сне погибали целыми семьями!" - отмечает она.

Очевидцы наводнения рассказывают, что это было похоже на настоящий ад.

"Это было очень страшно: стоило один раз уйти под воду, и назад уже не вынырнешь. На моих глазах у женщины из рук выскользнула девочка маленькая, упала в воду, женщина за ней бросилась, за ней двое мужчин. И - один раз только над водой чья-то голова показалась", - рассказал житель Новороссийска Юрий Баль, которого наводнение застало в машине на трассе.

По его словам, когда он с дочерью поняли, что не удержатся за машину, то бросились вплавь, но их начало сносить.

"Добрались до дерева одного, потом второго, нас сносило постоянно. Вокруг кричали люди, гибли... Нам удалось зацепиться за одно из деревьев, и много часов пришлось держаться в холодной воде", - вспоминает Баль.

Он отметил, что это "была не просто наводнение, это была мясорубка". При этом никакой помощи со стороны властей люди не увидели. Ни матрасов, ни одежды, ни даже теплого чая людям не дали.

Как ранее писал Главред, до сих пор в подтопленном городе работают несколько тысяч спасателей и добровольцев, а неравнодушные граждане из других регионов начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших.

Предварительные результаты расследования свидетельствуют о том, что наиболее вероятной причиной массовой гибели в Крымске стали природные факторы, а отсутствие действенной системы оповещения граждан усилило последствия трагедии.

фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ttolk.ru

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