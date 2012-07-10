Масштабный пожар в Мариуполе: загорелись торговые склады

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В Мариуполе Донецкой области сегодня около 05:00 утра загорелись продовольственные и непродовольственные склады.

Первым воспламенился склад покрытия для пола (ламинат, линолеум). Под действием ветра огонь перекинулся на соседние здания, в которых находятся магазин «Цитрусовый рай» и офис автостраховщика, сообщают Мариупольские новости.

Работу спасателей затрудняет сильная задымлённость и трудный доступ на территорию горящих складов. МЧСникам пришлось пробираться на крыши соседних зданий и уже оттуда тушить огонь.

Прибывшие на место владельцы складов в срочном порядке спасали имущество и ценные бумаги, а некоторые смельчаки даже помогали пожарным.

«Я услышал какие-то хлопки, похожие на взрывы петард, и выглянул в окно. А там так дымно! Сразу же хотел позвонить в МЧС, но тут подъехала машина спасателей», - делится своими впечатлениями один из очевидцев происшествия.

Кстати, хлопки, которые слышали жители близлежащих девятиэтажек, – это взрывы баллонов, хранящихся на одном из складов, сообщила хозяйка горящего склада.

На данный момент тушение пожара продолжается. На месте работают несколько расчётов спасателей, аварийно-спасательная бригада, перекрывшая подачу газа в помещения, и медики.

Причина пожара пока не установлена.

фото, видео: mariupolnews.com.ua , youtube.com

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